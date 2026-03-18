Torino, arrestato un uomo per tentato furto in abitazione: aveva con sé una pistola carica e oggetti preziosi

TORINO – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per tentato furto in abitazione.

I fatti

Alle prime luci dell’alba, i poliziotti, transitando in via Sospello, notavano un soggetto osservare, con l’ausilio di una torcia, la parte superiore di un portone.

Giunti davanti allo stabile, gli operatori decidevano di effettuare un controllo all’interno della struttura e, avvicinandosi al portone, udivano alcuni rumori provenire dall’interno. Improvvisamente qualche istante dopo ne uscivano tre soggetti che si davano alla fuga in due direzioni diverse gettando oggetti di varia natura in terra.

La prontezza degli agenti ha, però, consentito di fermare il quarantaduenne e di accertare che i tre uomini avevano fatto accesso all’interno delle cantine forzandone i lucchetti.

Lungo il vialetto percorso da due dei tre soggetti in fuga, tra i quali l’arrestato, i poliziotti rinvenivano una pistola, risultata rubata durante un precedente furto in abitazione, con un colpo inserito nel caricatore, e una busta contenente diversi anelli, bracciali, collane e orologi di pregio, verosimilmente provento dell’illecita attività.

Inoltre, a seguito di perquisizione personale, l’uomo è risultato in possesso di una somma di denaro pari a 740 euro, anch’esso possibile provento di attività illecita.

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