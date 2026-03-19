Attivisti Askatasuna davanti alla storica sede a Torino per protestare contro la militarizzazione del quartiere

TORINO – Una ventina di antagonisti del centro sociale Askatasuna si sono radunati nella notte davanti alla ex-sede in corso Regina Margherita 47 a Torino. La palazzina occupata dagli attivisti era stata sgomberata lo scorso 18 dicembre. Il gruppo ha protestato contro la militarizzazione del quartiere Vanchiglia, scandendo slogan contro le Forze dell’ordine, che presidiano la zona 24h su 24, e attaccando manifesti sui muri dello stabile.

Gli antagonisti sono stati poi allontanati dalle Forze dell’ordine senza tensioni. Sono stati identificati dalla Digos.

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