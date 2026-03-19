Albano Vercellese: 12 milioni di euro per 98 progetti nei Borghi delle Vie d’Acqua e nel Novarese

ALBANO VERCELLESE – Un segnale concreto di sviluppo e coesione territoriale arriva dal cuore del Vercellese: presso la Sala delle Conferenze del Parco del Ticino, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’Assessore al Fondo di Sviluppo e Coesione, Gian Luca Vignale, hanno firmato, insieme a 93 sindaci delle Aree Omogenee dei Borghi delle Vie d’Acqua e del Novarese, gli Accordi di Collaborazione che consentiranno la realizzazione di 98 progetti grazie a un contributo regionale di 12.103.000 euro.

All’incontro hanno partecipato anche l’Assessore all’Ambiente Matteo Marnati, i consiglieri regionali Carlo Riva Vercellotti, Daniela Cameroni e Simona Paonessa, e il Presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino.

Progetti già realizzati sul territorio

La misura, varata nel 2024 e caratterizzata da procedure semplici e rapide, ha già permesso la conclusione di diversi interventi nei comuni del Vercellese e del Novarese. Tra gli esempi più significativi:

Castellazzo Novarese: riqualificazione urbana di via Roma, piazza Cavour, via Chiesa Vecchia, area cimiteriale e piazzale della Chiesa (€55.555, di cui €50.000 finanziati dalla Regione).

Mandello Vitta: realizzazione di un parco giochi e area polivalente (€56.000, di cui €50.000 regionali).

Ronsecco: completamento dell’area sportiva comunale e riqualificazione del centro storico (€75.000 interamente regionali).

Olcenengo: costruzione di una pista ciclopedonale (€75.000).

Trino: intervento “Le porte di accesso ai borghi” – Lotto 1 (€187.100).

Prarolo: riqualificazione di aree comunali per servizi e attività sportive (€75.000).

Ripartizione dei fondi per le Aree Omogenee

L’Area Omogenea del Novarese, comprendente 42 comuni, ha presentato 43 progetti ricevendo un contributo regionale di 4.967.709 euro, inclusi 300.000 euro di premialità.

L’Area Omogenea Borghi Vie d’Acqua, con 51 comuni, ha presentato 55 progetti, finanziati con 7.136.100 euro (inclusi 300.000 euro di premialità).

L’Assessore Vignale ha sottolineato: «Grazie a questa sottoscrizione portiamo a compimento il patto tra Enti Locali e Regione sull’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione. La gestione semplificata ha già permesso di completare numerosi progetti e molti altri sono in avanzata fase di realizzazione. Le Aree del Vercellese e Novarese hanno dimostrato grande capacità di concertazione, moltiplicando l’effetto delle risorse regionali. Complessivamente, le opere realizzate e in corso hanno un valore superiore a 16 milioni di euro».

Il Presidente Cirio ha aggiunto: «Abbiamo voluto destinare risorse anche ai piccoli comuni, non solo ai grandi centri, permettendo interventi strategici attesi da tempo. Nella prossima programmazione 2028-2035, continueremo questa impostazione. Entro l’estate lanceremo inoltre una misura per consentire ai Comuni che hanno già avviato le opere di ottenere le integrazioni necessarie per completarle».

Acqua e territorio: un patto concreto

Firmare ad Albano Vercellese, nel cuore dei Borghi delle Vie d’Acqua, ha un valore simbolico e pratico: come ha spiegato l’Assessore Marnati, «la firma di oggi conferma la volontà della Regione di tradurre le linee guida del Piano di Tutela delle Acque in azioni concrete, garantendo la disponibilità della risorsa idrica per l’agricoltura e proteggendo la qualità dei corsi d’acqua. È un impegno a lungo termine per le imprese e per le future generazioni».

Il Presidente della Provincia, Gilardino, ha concluso: «La sottoscrizione degli accordi è fondamentale per i Borghi delle Vie d’Acqua. Grazie ai fondi FSC possiamo continuare a valorizzare questo meraviglioso territorio. Ringrazio la Regione Piemonte e il Presidente Cirio per l’attenzione e il lavoro straordinario».

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