Comau annuncia il bonus 2026 per i dipendenti italiani

GRUGLIASCO – In un contesto di mercato caratterizzato da incertezza e difficoltà, soprattutto nel settore automotive europeo, Comau ha confermato oggi che i risultati raggiunti nel 2025 permetteranno di erogare un premio ai propri dipendenti in Italia.

Il bonus, previsto dal Contratto Collettivo Specifico di Lavoro, avrà un valore medio di circa 1.430 euro e sarà corrisposto nella busta paga di aprile 2026. La comunicazione ufficiale dei valori del premio è stata trasmessa oggi dalla Direzione aziendale alle Organizzazioni Sindacali.

Secondo Comau, questo riconoscimento rappresenta un modo concreto per valorizzare il contributo professionale dei propri collaboratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. L’azienda sottolinea come il premio confermi la validità della strategia di consolidamento del business, basata sulla progressiva diversificazione dei mercati e delle soluzioni tecnologiche.

Nonostante le sfide del settore industriale e della mobilità, il risultato evidenzia l’impegno dei lavoratori e la capacità di Comau di mantenere performance positive anche in un contesto complesso.

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