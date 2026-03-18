Fabermeeting 2026: talenti digitali e imprese si incontrano a Torino

TORINO – Torna Fabermeeting, l’evento che mette in contatto imprese e nuovi talenti digitali. L’appuntamento è fissato per il 22 e 23 maggio presso Toolbox Coworking (via Agostino da Montefeltro 2, Torino): due giornate intensive dedicate all’incontro tra creativi, startup, PMI, artigiani e professionisti dell’innovazione.

Nato dal concorso nazionale Faber 2026, Fabermeeting è uno spazio di connessione e collaborazione pensato per ampliare il mercato digitale e far nascere idee, prototipi e nuovi servizi. Anche Quotidiano Piemontese è fra i partner di Fabermeeting.

Il programma 2026

Il calendario è ricco: workshop, networking, speed date creativi e talk su innovazione, tecnologia e impatto sociale.

Prima giornata — Focus sul lavoro creativo: strumenti, processi e competenze richieste dal mercato, con professionisti e aziende protagonisti degli incontri.

— Focus sul lavoro creativo: strumenti, processi e competenze richieste dal mercato, con professionisti e aziende protagonisti degli incontri. Seconda giornata — Immersione nel rapporto tra design, tecnologia e innovazione, con ospiti internazionali che porteranno visioni ed esperienze dal panorama creativo globale.

Gli ospiti internazionali

Franck Ekinci, regista, produttore e sceneggiatore francese specializzato in animazione, è uno degli ospiti più attesi. È noto soprattutto per il lungometraggio April and the Extraordinary World, co-diretto con Christian Desmares e ispirato all’universo grafico di Jacques Tardi, vincitore del Cristal Award come miglior film all’Annecy International Animation Film Festival 2015. Al Fabermeeting racconterà il processo creativo dell’animazione e le sfide produttive che trasformano un’idea in un progetto cinematografico.

Valentina D’Efilippo, data designer e creative director italiana attiva nel Regno Unito, è tra le voci più influenti a livello internazionale nella data visualisation e nella narrazione visiva. Ha collaborato con istituzioni, agenzie e brand globali, sviluppando mostre interattive, piattaforme digitali e pubblicazioni — tra cui The Infographic History of the World e Britannica’s Encyclopedia Infographica. Al Fabermeeting terrà il workshop “Un icebreaker per imparare a progettare con i dati – Visualizza la tua storia sulla mappa del mondo” e il keynote aperto al pubblico “Let’s Speak Data”.

Premi e opportunità professionali

Durante l’evento saranno assegnati premi ad alto valore economico e professionale: tirocini e collaborazioni retribuite, servizi, membership e concrete opportunità di inserimento nel mercato creativo. Dal 2007, Faber ha coinvolto oltre 1.200 giovani, collaborato con 250 imprese e premiato 180 progetti, confermandosi come uno dei principali riferimenti italiani per la creatività digitale e l’innovazione.

Novità 2026: Back to the Skill

In occasione del ventennale, nasce Faber – Back to the Skill | Percorsi di scoperta: un progetto dedicato ai giovani tra i 16 e i 29 anni, sviluppato nell’ambito del programma Città dell’Educazione 16+ della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’iniziativa rafforzerà il dialogo tra formazione, talento e futuro professionale attraverso momenti di confronto con partecipanti e vincitori del concorso.

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