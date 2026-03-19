Muore a 67 anni il regista di “Porta a Porta” Marco Aleotti, era originario di Ciriè

TORINO – Ci ha lasciati a 67 anni, a causa di una grave malattia, il regista Marco Aleotti.

Aleotti era originario di Ciriè, in provincia di Torino, ed era stato anche regista della trasmissione Porta a Porta per 25 anni.

Il Cda Rai, l’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, il Direttore Generale Roberto Sergio esprimono il proprio profondo cordoglio e quello dell’intera azienda per la scomparsa di Marco Aleotti, storico regista di “Porta a Porta”, che ha diretto con grande passione e professionalità dal 1996 al 2019, come preziosissimo punto di riferimento per Bruno Vespa e tutta la redazione.

Aleotti è stato anche testimone impeccabile di eventi di grandissima rilevanza, raccontando attraverso la sua regia l’apertura e la chiusura della Porta Santa del Giubileo e le celebrazioni della Giornata Mondiale della Gioventù a Tor Vergata, nel 2000; e gli indimenticabili funerali di papa Giovanni Paolo II e l’elezione di papa Benedetto XVI, nel 2005.