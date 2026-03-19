Era il pentito Bernardo Pace l’uomo suicida in carcere a Torino: aveva raccontato il sistema mafioso lombardo

TORINO – Si chiamava Bernardo Pace ed era un pentito di mafia l’uomo che lunedì 16 marzo è morto suicida nella sua cella del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino. Sul giallo sta indagando la procura: Pace si sarebbe impiccato. L’uomo aveva deciso di parlare con gli inquirenti, nell’ambito della maxi inchiesta milanese Hydra: «Ho chiesto di potervi incontrare perché è mia intenzione collaborare con la giustizia. Voglio intraprendere un nuovo percorso di vita e assicurare ai miei figli e ai miei nipoti una vita lontano dal carcere e dalla mafia». Era stato condannato insieme ad altre 61 persone, che come lui avevano scelto di ricorrere al rito abbreviato. Dalle sue confessioni era stato prodotto a febbraio un verbale di otto pagine, completamente oscurate. Il rapporto è stato depositato oggi – insieme a quello di altri collaboratori di giustizia – alla prima udienza del processo con i 45 imputati che avevano scelto il rito ordinario, tenutasi nell’aula bunker di San Vittore. Anche il neopentito Gioacchino Amico, presunto boss camorrista del clan senese che avrebbe confermato l’alleanza tra le mafie in Lombardia, ha reso la sua testimonianza in tribunale.

Nel verbale, Bernardo Pace racconta il sistema mafioso lombardo e l’alleanza tra le tre mafie più potenti: Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra. Inoltre, il pentito avrebbe raccontato che il boss siciliano Matteo Messina Denaro veniva abitualmente a Milano, pur essendo per 30 anni in cima alla lista dei ricercati, per incontrare suo cugino Paolo Aurelio Errante Parrino, oggi rinchiuso al 41bis e ritenuto uno dei vertici del “sistema mafioso lombardo”.

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