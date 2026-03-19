Torino: i poliziotti lo sorprendono mentre sta per commettere un furto su un’auto, arrestato 54enne

TORINO – Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per furto aggravato su auto. Lo stesso è stato anche deferito per furto in trascorsa flagranza su un’altra macchina.

I fatti

Per contrastare il fenomeno dei furti e danneggiamenti su auto in sosta, il Commissariato di P.S. “Mirafiori” di Torino ha predisposto mirati servizi al fine di reprimere tali condotte.

È in questo contesto che i poliziotti hanno individuato un uomo che si aggirava in bicicletta con fare sospetto tra le auto in zona Mirafiori.

Pochi minuti dopo, gli agenti hanno notato che lo stesso si abbassava e armeggiava sulla portiera di una auto in sosta, uscendo poi dalla stessa con alcuni oggetti; per tale motivo l’uomo è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Il cinquantaquattrenne, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un martello frangi-vetro e di diversi oggetti, tra questi un portafoglio contenete denaro e documenti; una borsa contenente attrezzature da lavoro e numerosi oggetti personali. In seguito, gli agenti hanno accertato l’effrazione su un’altra auto avvenuta in precedenza.

Per tale motivo, il soggetto è stato tratto in arresto. Alcuni dei beni recuperati sono stati riconsegnati ai proprietari in fase di denuncia.

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