TORINO – Le previsioni meteo per Torino di venerdì 20 marzo 2026 confermano una giornata all’insegna del bel tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione sul Nord-Ovest. Su tutto il capoluogo piemontese sono previsti cieli sereni per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno miti, con una massima di 17°C e una minima di 6°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1819 metri. I venti saranno deboli, inizialmente da Nordest e nel pomeriggio da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo segnalata.

Mattino: cielo limpido e clima fresco

La giornata inizierà con cieli completamente sereni e condizioni di piena stabilità atmosferica. Le temperature minime, attorno ai 6°C, garantiranno un clima fresco ma piacevole. I venti deboli da Nordest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e limpida, con ottima visibilità anche verso l’arco alpino. Il contesto sarà ideale per gli spostamenti e per chi inizia la giornata all’aperto.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature miti

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature raggiungeranno i 17°C, offrendo un clima tipicamente primaverile e molto gradevole. I venti resteranno deboli, ruotando da Est-Nordest. Le condizioni saranno perfette per attività outdoor, grazie a un contesto stabile, asciutto e luminoso.

Sera: stabilità e clima tranquillo

La serata proseguirà con cieli sereni o leggermente velati, senza alcuna precipitazione. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, mentre i venti resteranno deboli. Il clima sarà calmo e confortevole, ideale per attività serali.

Tendenza meteo Torino

Sabato 21 marzo: vedrà un aumento della variabilità, con nubi in transito e possibilità di deboli piogge isolate, soprattutto tra pomeriggio e sera;

vedrà un aumento della variabilità, con nubi in transito e possibilità di deboli piogge isolate, soprattutto tra pomeriggio e sera; Domenica 22 marzo: sarà ancora variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, ma fenomeni poco significativi;

sarà ancora variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, ma fenomeni poco significativi; Lunedì 23 marzo: si conferma una giornata variabile con possibilità di pioggia leggera, in un contesto meno stabile rispetto ai giorni precedenti.

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