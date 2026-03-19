Dove trovare le migliori zeppole di San Giuseppe a Torino

TORINO – Ogni festa ha il suo dolce tipico di riferimento, così il 19 marzo, Festa del papà, è il giorno delle Zeppole di San Giuseppe, la gustosa pasta fritta (o al forno) ripiena di crema pasticciera (ma ne esistono varie versioni) guarnita da un’amarena.

Ma dove sono a Torino le migliori pasticcerie per gustare le più gustose zeppole di San Giuseppe? Abbiamo provato a proporvi un elenco, che come sempre è molto soggettivo. Diteci nei commmenti all’articolo qual è la vostra pasticceria di riferimento per le zeppole di San Giuseppe.

Le 10 migliori pasticcerie a Torino per mangiare le zeppole di San Giuseppe

La Zeppola

Corso S. Maurizio, 63

Locale praticamente specializzato: trovi versioni classiche e varianti (pistacchio, cioccolato, limone). Perfetto se vuoi un’esperienza “total zeppola”.

Pasticceria Enzo & Grazia

Via Carlo Capelli 42

Una delle più nominate in città: zeppole disponibili tutto l’anno, anche in vari gusti (chantilly, pistacchio, zabaglione).

Cabaret

Via Giuseppe e Antonio Carle, 41

Molto apprezzata per la zeppola classica napoletana, con crema e amarena.

Pasticceria Amici Miei

Corso Vinzaglio, 23

Gestione di origine campana: zeppole fritte perfette e autentiche, anche senza glutine.

Pasticceria Zichella 1978

Via Madama Cristina, 11

In San Salvario: zeppole grandi, ricche e ben farcite, molto scenografiche.

Piscitella

Via dell’Arsenale, 34

Una delle pasticcerie più amate in centro, con forte influenza del Sud Italia: qui le zeppole sono molto fedeli alla tradizione napoletana, con crema ricca e impasto ben equilibrato.

Pasticceria Uva

Via S. Secondo, 26

Molto amata dai torinesi per la qualità artigianale: le zeppole sono curate e meno “pesanti” rispetto alla media.

Pasticceria Ghigo

Via Po, 52/B

Storica pasticceria torinese: non è specializzata in dolci napoletani, ma nel periodo di San Giuseppe propone versioni molto eleganti.

Pasticceria Beatrice

Corso Bramante, 61

Ottima per chi cerca una zeppola più moderna e meno zuccherina.

Pasticceria Medico

Via Martiri della Libertà, 4bis

Una delle più premiate della città: qui la zeppola diventa quasi un dessert gourmet.

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