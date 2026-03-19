EnogastronomiaTorino
Dove trovare le migliori zeppole di San Giuseppe a Torino
Scopri le migliori pasticcerie per le zeppole di san Giuseppe
TORINO – Ogni festa ha il suo dolce tipico di riferimento, così il 19 marzo, Festa del papà, è il giorno delle Zeppole di San Giuseppe, la gustosa pasta fritta (o al forno) ripiena di crema pasticciera (ma ne esistono varie versioni) guarnita da un’amarena.
Ma dove sono a Torino le migliori pasticcerie per gustare le più gustose zeppole di San Giuseppe? Abbiamo provato a proporvi un elenco, che come sempre è molto soggettivo. Diteci nei commmenti all’articolo qual è la vostra pasticceria di riferimento per le zeppole di San Giuseppe.
Le 10 migliori pasticcerie a Torino per mangiare le zeppole di San Giuseppe
La Zeppola
Corso S. Maurizio, 63
Locale praticamente specializzato: trovi versioni classiche e varianti (pistacchio, cioccolato, limone). Perfetto se vuoi un’esperienza “total zeppola”.
Pasticceria Enzo & Grazia
Via Carlo Capelli 42
Una delle più nominate in città: zeppole disponibili tutto l’anno, anche in vari gusti (chantilly, pistacchio, zabaglione).
Cabaret
Via Giuseppe e Antonio Carle, 41
Molto apprezzata per la zeppola classica napoletana, con crema e amarena.
Pasticceria Amici Miei
Corso Vinzaglio, 23
Gestione di origine campana: zeppole fritte perfette e autentiche, anche senza glutine.
Pasticceria Zichella 1978
Via Madama Cristina, 11
In San Salvario: zeppole grandi, ricche e ben farcite, molto scenografiche.
Piscitella
Via dell’Arsenale, 34
Una delle pasticcerie più amate in centro, con forte influenza del Sud Italia: qui le zeppole sono molto fedeli alla tradizione napoletana, con crema ricca e impasto ben equilibrato.
Pasticceria Uva
Via S. Secondo, 26
Molto amata dai torinesi per la qualità artigianale: le zeppole sono curate e meno “pesanti” rispetto alla media.
Pasticceria Ghigo
Via Po, 52/B
Storica pasticceria torinese: non è specializzata in dolci napoletani, ma nel periodo di San Giuseppe propone versioni molto eleganti.
Pasticceria Beatrice
Corso Bramante, 61
Ottima per chi cerca una zeppola più moderna e meno zuccherina.
Pasticceria Medico
Via Martiri della Libertà, 4bis
Una delle più premiate della città: qui la zeppola diventa quasi un dessert gourmet.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese