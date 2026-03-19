Chieri non si ferma più: quarta finale europea e sogno bis in CEV Cup

TORINO – La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 continua a scrivere la sua storia europea. Per il quarto anno consecutivo, su altrettante partecipazioni, le biancoblù conquistano l’accesso all’ultimo atto di una competizione continentale, confermandosi ormai una realtà solida e ambiziosa del volley internazionale. Dopo il trionfo dello scorso anno nella CEV Cup, Chieri avrà ora l’occasione di difendere il titolo e centrare uno storico bis.

A cadere in semifinale è ancora il Dresdner SC, superato al tie-break proprio come nella gara d’andata. Ma se in Germania era servita una rimonta di carattere, al ritorno le piemontesi hanno dovuto fare i conti con una partita più altalenante, in cui qualità e qualche passaggio a vuoto si sono alternati senza sosta.

L’avvio è di quelli che indirizzano subito il match: Chieri domina il primo set con un netto 25-13, mostrando tutta la propria superiorità. Nel secondo parziale, però, la squadra cala e complice qualche errore di troppo lascia spazio alla reazione delle tedesche, che pareggiano i conti (17-25). Il terzo set è il vero spartiacque della gara: una battaglia punto a punto che le biancoblù riescono a portare a casa 28-26, alla terza occasione utile, dopo aver annullato anche un set point avversario.

Quando la partita sembra poter prendere la direzione definitiva, il Dresda torna a colpire nel quarto set (23-25), rimandando tutto al tie-break. Qui Chieri parte fortissimo, scappando sul 10-4 e dando l’impressione di poter chiudere senza affanni. Ma ancora una volta le tedesche dimostrano tenacia, risalendo fino all’11-10. Nel momento più delicato, però, le ragazze allenate da Giulio Cesare Negro trovano il guizzo decisivo e chiudono i conti, conquistando una finale meritata.

Protagoniste assolute della serata sono state le due opposte: Anett Németh e Kertu Laak Levinska, autrici rispettivamente di 28 e 33 punti, autentici punti di riferimento offensivi della squadra. Il riconoscimento di MVP è andato invece a Stella Nervini, decisiva con i suoi 19 punti e una prestazione di grande sostanza.

Ora l’ultimo ostacolo si chiama Galatasaray Daikin, che ha staccato il pass per la finale superando il Voluntari con un doppio 3-0. Una sfida dal sapore internazionale che vedrà tra le protagoniste anche Kaja Grobelna e Myriam Sylla.

L’appuntamento è già fissato: gara d’andata il 1° aprile a Torino, ritorno l’8 aprile a Istanbul. Chieri sogna ancora: la coppa è lì, a due partite di distanza.

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