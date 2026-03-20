Berla, il cane poliziotto, fiuta la droga in Val di Susa: tre arresti tra Bussoleno e Condove

BUSSOLENO – I Carabinieri della Compagnia di Susa, grazie all’ausilio delle unità cinofile con a ‘capo’ Berla, hanno portato a termine un’importante operazione antidroga tra Bussoleno e Condove, culminata con l’arresto di tre persone e il sequestro di un ingente quantitativo di sostanze e denaro contante.

Il blitz a Bussoleno: hashish, cocaina e migliaia di euro

L’intervento principale è scattato nella mattinata del 17 marzo a Bussoleno. I militari del Radiomobile, supportati dalle unità cinofile, hanno fatto irruzione nell’abitazione di una coppia di conviventi, entrambi ventiseienni (un uomo di origini tunisine e una donna italiana).

A guidare i carabinieri con precisione chirurgica è stata Berla, il cane dell’unità cinofila, il cui fiuto ha permesso di rinvenire: 80 grammi di cocaina, 78 grammi di hashish e altrettanto materiale vario per il confezionamento delle dosi. In più, sono stati rinvenuti e confiscati 6.830 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, mentre per la compagna sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Spaccio alla stazione di Condove

L’attività di contrasto è proseguita nel pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Condove. Qui, i Carabinieri hanno sorpreso e arrestato un cittadino senegalese di 24 anni mentre tentava di cedere due dosi di crack a un giovane residente nella zona.

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