Le immagini spettacolari dei ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria by night

VENARIA – C’è un momento, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, in cui i Giardini della Reggia di Venaria si trasformano in un paesaggio quasi irreale, fatto di sfumature rosa e atmosfere sospese. È il tempo della fioritura dei ciliegi ornamentali, un appuntamento ormai atteso da migliaia di visitatori.

I ciliegi protagonisti di questo spettacolo naturale sono esemplari selezionati per la loro straordinaria resa estetica: si tratta di varietà come il Prunus subhirtella ‘Pendula Rubra’ e il Prunus serrulata, conosciuti anche come ciliegi giapponesi. A differenza dei ciliegi da frutto, queste piante sono coltivate esclusivamente per la loro bellezza: la loro fioritura primaverile, infatti, è l’elemento che le rende così affascinanti, pur non producendo frutti commestibili.

Tra tutte le varietà, il Pendula Rubra è forse quello che più colpisce l’immaginazione: i suoi rami ricadenti, carichi di piccoli fiori rosa intenso, creano un effetto scenografico unico, una sorta di “nuvola” che sembra galleggiare nell’aria. Un colpo d’occhio che richiama suggestioni orientali e che ogni anno diventa uno dei simboli della primavera piemontese.

Il periodo della fioritura varia leggermente a seconda delle condizioni climatiche, ma generalmente si colloca nelle ultime settimane di marzo. È in questi giorni che i Giardini si animano: non solo per la bellezza dei ciliegi, ma anche per il ricco programma di attività che accompagna l’evento.

Nei fine settimana, infatti, la visita si trasforma in un’esperienza immersiva: concerti, spettacoli dal vivo, laboratori di pittura en plein air e iniziative dedicate a tutte le età, bambini compresi, rendono la passeggiata tra i filari in fiore un’occasione di svago e cultura. Non mancano momenti più conviviali, come gli aperitivi a tema, che permettono di vivere gli spazi in modo informale e suggestivo.

La grande novità a partire dal 2026 riguarda l’area del Potager Royal, che sarà protagonista anche nelle ore serali: illuminata in modo scenografico, offrirà ai visitatori la possibilità di prolungare l’esperienza fino alle 23, grazie a un’apertura straordinaria dei Giardini. Un invito a scoprire la magia dei ciliegi in una veste ancora più affascinante, tra luci soffuse e atmosfere notturne.

Ed è proprio in questo panorama da sogno che Samuele Silva ha scattato le splendide immagini che vi proponiamo in questa gallery, che sembrano davvero arrivare da un mndo incantato.

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