TORINO – Le previsioni meteo per Torino di sabato 21 marzo 2026 segnano l’inizio di un graduale cambio di scenario atmosferico. Dopo giorni dominati dall’alta pressione, una nuova infiltrazione di aria più umida porterà un aumento progressivo della nuvolosità, fino a condizioni più instabili in serata. La giornata inizierà con condizioni discrete, ma si concluderà con cieli coperti e deboli precipitazioni. Le temperature resteranno miti per il periodo, con una massima di 16°C e minima di 6°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 1600 metri.

Mattino: schiarite e nubi sparse, clima ancora stabile

Durante le ore mattutine Torino si presenterà con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto ancora influenzato dall’alta pressione. Il tempo sarà nel complesso asciutto e stabile, con una buona luminosità soprattutto nelle prime ore della giornata. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza, specie nelle zone più aperte.

Pomeriggio: aumento della nuvolosità e atmosfera più grigia

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento delle nubi, segnale dell’arrivo di correnti più umide. Il cielo tenderà a diventare via via più compatto, con una riduzione delle schiarite. Le temperature si manterranno comunque gradevoli, con valori prossimi ai 16°C, mentre i venti ruoteranno dai quadranti orientali, risultando moderati da Est.

Sera: cieli coperti e prime deboli piogge

La svolta meteo arriverà in serata, quando il cielo diventerà coperto o molto nuvoloso, con la possibilità di deboli piogge diffuse (circa 0.2 mm previsti). Si tratterà di fenomeni generalmente deboli, ma sufficienti a segnalare il passaggio verso una fase più instabile. Nessuna allerta meteo è prevista, ma il contesto sarà decisamente più grigio rispetto alle ore precedenti.

Tendenza meteo Torino

Domenica 22 marzo: giornata più instabile con piogge diffuse, specie tra mattino e pomeriggio, in un contesto tipicamente primaverile;

giornata più instabile con piogge diffuse, specie tra mattino e pomeriggio, in un contesto tipicamente primaverile; Lunedì 23 marzo: ritorno del bel tempo grazie a una nuova rimonta dell’alta pressione, con cieli sereni o poco nuvolosi;

ritorno del bel tempo grazie a una nuova rimonta dell’alta pressione, con cieli sereni o poco nuvolosi; Martedì 24 marzo: condizioni ancora stabili e soleggiate, con temperature in lieve aumento e clima più mite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese