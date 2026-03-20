Sicurezza in casa in Piemonte: furti in calo, ma attenzione ad Alessandria e Cuneo

TORINO – Nel 2024 il Piemonte ha registrato 10.897 furti in abitazione, segnando un lieve calo dell’1,3% rispetto al 2023. La regione, con un’incidenza di 25,6 furti ogni 10.000 abitanti, si colloca appena sotto la media nazionale (26,4) e al 8° posto in Italia.

Per quanto riguarda le rapine in abitazione, cioè intrusioni con uso di violenza contro le persone presenti, il Piemonte conta 141 episodi nel 2024, pari a 3,3 ogni 100.000 abitanti, collocandosi al 6° posto tra le regioni italiane per incidenza.

I dati emergono dalla quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure, realizzato in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Il trend del medio periodo: furti in calo

Guardando agli ultimi cinque anni, dal 2019 al 2024, i furti in abitazione in Piemonte mostrano un calo complessivo del 28%, confermando un trend positivo. La tendenza è proseguita anche nei primi sei mesi del 2025, con 4.832 furti registrati, in diminuzione dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Torino: terza città per furti, ma in riduzione

La città di Torino ha registrato nel 2024 2.024 furti in abitazione, in calo dell’8,9% rispetto al 2023, con un’incidenza di 23,6 reati ogni 10.000 abitanti. In termini assoluti, Torino resta al 3° posto tra i capoluoghi italiani, dopo Roma e Milano.

Anche la Città metropolitana mostra un trend decrescente: 5.613 furti nel 2024 (-3,1% rispetto al 2023), pari a 25,5 ogni 10.000 abitanti. Nei primi sei mesi del 2025 i furti sono stati 2.329, con una riduzione del 10,5% rispetto al primo semestre del 2024.

Situazione nelle province: dati eterogenei

Il quadro nelle altre province è più variegato:

Alessandria : nel 2024 si contano 1.338 furti, con un’incidenza di 32,9 ogni 10.000 abitanti. Nel primo semestre 2025 i casi salgono a 737, in aumento del 32,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

: nel 2024 si contano 1.338 furti, con un’incidenza di 32,9 ogni 10.000 abitanti. Nel primo semestre 2025 i casi salgono a 737, in aumento del 32,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Cuneo : primi sei mesi del 2025 con 664 furti, +9,9% rispetto ai 604 del 2024.

: primi sei mesi del 2025 con 664 furti, +9,9% rispetto ai 604 del 2024. Asti : nel 2024 sono stati registrati 616 furti, incidenza 29,7 per 10.000 abitanti.

: nel 2024 sono stati registrati 616 furti, incidenza 29,7 per 10.000 abitanti. Novara: nel 2024 1.072 furti (29,5 ogni 10.000 abitanti), mentre nel primo semestre 2025 scendono a 445, con un calo del 9,6% rispetto al 2024.

L’Indice regionale della Sicurezza Domestica 2025

L’Indice regionale della Sicurezza Domestica, elaborato dall’Osservatorio Censis–Verisure, combina sicurezza reale e percepita, considerando contesto territoriale, rischio di eventi critici e caratteristiche dell’abitare.

Nel 2025 il Piemonte si colloca al 15° posto a livello nazionale, migliorando di una posizione rispetto al 16° posto del 2024, confermando un lieve miglioramento nella sicurezza domestica complessiva.

In sintesi, il Piemonte mostra un trend positivo nella lotta ai furti in abitazione, con diminuzioni sia a Torino che nella Città metropolitana. Tuttavia, alcune province come Alessandria e Cuneo evidenziano aumenti significativi nel primo semestre 2025, segnalando la necessità di interventi mirati e attenzione costante da parte delle forze dell’ordine e dei cittadini.

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