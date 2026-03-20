Il gioielliere di Grinzane Cavour Mario Roggero ricorre in Cassazione per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo

TORINO – La difesa di Mario Roggero ha presentato ricorso in Cassazione contro la condanna a 14 anni e 9 mesi inflitta lo scorso dicembre dalla Corte d’assise d’appello di Torino per la sparatoria avvenuta a Grinzane Cavour.

L’avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere, torna a sostenere la tesi della legittima difesa putativa, già avanzata nei precedenti gradi di giudizio. I fatti risalgono alla rapina finita nel sangue nel parcheggio della gioielleria, dove morirono Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, mentre Alessandro Modica rimase ferito.

Una ricostruzione che però non ha convinto i giudici d’appello, che nelle motivazioni della sentenza hanno scritto che “non c’è alcuno spazio per l’applicazione dell’eccesso colposo non punibile”, sottolineando come “l’azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa” e che “di ciò l’imputato non può non essersi reso conto, in ogni caso, nel momento in cui è uscito e li ha visti allontanarsi velocemente”.

Subito dopo la lettura del verdetto, Roggero aveva commentato: “Non hanno avuto coraggio”, ribadendo la propria versione dei fatti: “È stata legittima difesa, se il rapinatore non avesse alzato l’arma non avrei sparato”.

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