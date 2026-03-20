Il Museo Ettore Fico chiude, ma si tenta un salvataggio

Domenica 15 marzo si è chiusa al Museo Ettore Fico la mostra dedicata a Enrico Berlinguer dopo il grande successo della stessa.

Pochi sapevano che era una giornata purtroppo storica dato che dopo quasi dodici anni il Museo Ettore Fico cessa la sua attività.

La notizia è arrivata da Art Tribune che spiega le ragioni della chiusura

Lo spazio di Via Cigna, nel quartiere Barriera a Torino, che ha trasformato un’ex fabbrica in un’istituzione museale, chiude i battenti subito dopo la mostra dedicata a Enrico Berlinguer, nonostante quest’ultima abbia attirato migliaia di visitatori e confermato il ruolo del museo come punto di riferimento culturale in città. La decisione nasce dalla volontà della fondazione privata che è proprietaria dello spazio mentre il fondatore, ormai anziano, non intende più sostenere la gestione.

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Tuttavia il Comune di Torino sta già cercando una soluzione. Tra le ipotesi sul tavolo, una gestione pubblica o una collaborazione pubblico-privato in grado di garantire continuità. Come sottolinea Antonio Ledda, presidente della commissione Urbanistica, la sopravvivenza del museo non è solo una questione di spazi espositivi, ma di identità culturale: un presidio stabile come il Museo Ettore Fico contribuisce a coesione sociale e senso di appartenenza.