Torino, il giorno del ricordo: in 500 familiari aprono il corteo contro le mafie

TORINO – Grande attesa oltre che grande fierezza per il corteo che si terrà domani a Torino.

La città è pronta a ospitare la trentunesima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Partenza alle 9 da piazza Solferino per un corteo aperto da quasi 500 familiari delle vittime innocenti delle mafie. Il percorso, che attraverserà le vie del centro per terminare in piazza Vittorio Veneto, comincerà con la lettura del lungo elenco dei nomi di chi è morto per mano mafiosa.

Quest’anno sono sedici i nuovi nomi aggiunti alla lista, e di questi cinque sono minorenni.

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