Il corteo di Libera a Torino: il percorso e tutte le variazioni di sabato 21 marzo

TORINO – La città si prepara ad accogliere migliaia di persone che marceranno per la XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sabato 21 marzo, il cuore della città sarà teatro di un grande corteo per la legalità che comporterà anche significative modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e chiusure al traffico già a partire dalla serata di venerdì 20.

Il percorso del corteo

Il ritrovo è fissato in via Cernaia (angolo piazza Solferino). Il corteo partirà alle ore 9:00 e seguirà questo itinerario:

Via Pietro Micca e Piazza Castello;

Viale I Maggio e Viale dei Partigiani;

Corso San Maurizio e Lungo Po Cadorna;

Arrivo in Piazza Vittorio Veneto intorno alle 10:00 per la lettura dei nomi delle vittime.

Divieti di sosta e rimozioni

Il divieto di sosta con rimozione forzata scatta dalla mezzanotte di sabato 21 marzo su tutto il percorso, incluse piazza Solferino, via Cernaia, via Pietro Micca e piazza Vittorio.

Dalle ore 6:00 di sabato, la circolazione sarà vietata lungo tutto l’asse del corteo. Anche i parcheggi interrati subiranno variazioni:

Parcheggio Piazza Vittorio: chiuso e svuotato dalla mezzanotte di sabato.

Parcheggio Via Roma: dalle ore 7:00 di sabato saranno chiuse l’uscita di via Viotti e l’entrata di piazza Castello.

La viabilità tornerà alla normalità progressivamente dopo il termine dell’evento, previsto intorno alle ore 13:00.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese