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A Pralormo torna Messer Tulipano: oltre 130mila fiori nel parco del castello

Tra le proposte anche picnic sotto i ciliegi giapponesi, aree dedicate all’enogastronomia e all’artigianato e, nel giorno di apertura, un evento speciale per la Festa dei Nonni con la presentazione di una fiaba animata

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PRALORMO – Oltre 130mila tulipani in fiore nel parco storico del Castello di Pralormo. Da sabato 28 marzo a domenica 26 aprile torna “Messer Tulipano”, giunto alla 26ª edizione, uno degli eventi primaverili più attesi nel territorio della Città metropolitana di Torino.

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Tra gli alberi secolari del parco progettato da Xavier Kurten sbocceranno varietà rare e suggestive, come il tulipano nero “Queen of the Night” e il “Princess Elizabeth”, accanto ai muscari blu che decorano l’area dei laghetti.

Novità del 2026 è la mostra “SOLOFIORI”, allestita nell’Orangerie e curata da Marcella Pralormo, con opere di artisti contemporanei piemontesi dedicate al mondo floreale.

Non mancheranno iniziative solidali, con la partecipazione della Fondazione Specchio dei Tempi, e attività per famiglie e bambini: dal “bosco delle fiabe” ai laboratori creativi, fino alle costruzioni in Lego con l’associazione Piemonte Bricks.

Tra le proposte anche picnic sotto i ciliegi giapponesi, aree dedicate all’enogastronomia e all’artigianato e, nel giorno di apertura, un evento speciale per la Festa dei Nonni con la presentazione di una fiaba animata.

“Messer Tulipano è una grande occasione di promozione del territorio”, ha sottolineato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, evidenziando il valore dell’iniziativa nel coniugare natura, storia e sviluppo locale.

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