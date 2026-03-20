A Pralormo torna Messer Tulipano: oltre 130mila fiori nel parco del castello

PRALORMO – Oltre 130mila tulipani in fiore nel parco storico del Castello di Pralormo. Da sabato 28 marzo a domenica 26 aprile torna “Messer Tulipano”, giunto alla 26ª edizione, uno degli eventi primaverili più attesi nel territorio della Città metropolitana di Torino.

Tra gli alberi secolari del parco progettato da Xavier Kurten sbocceranno varietà rare e suggestive, come il tulipano nero “Queen of the Night” e il “Princess Elizabeth”, accanto ai muscari blu che decorano l’area dei laghetti.

Novità del 2026 è la mostra “SOLOFIORI”, allestita nell’Orangerie e curata da Marcella Pralormo, con opere di artisti contemporanei piemontesi dedicate al mondo floreale.

Non mancheranno iniziative solidali, con la partecipazione della Fondazione Specchio dei Tempi, e attività per famiglie e bambini: dal “bosco delle fiabe” ai laboratori creativi, fino alle costruzioni in Lego con l’associazione Piemonte Bricks.

Tra le proposte anche picnic sotto i ciliegi giapponesi, aree dedicate all’enogastronomia e all’artigianato e, nel giorno di apertura, un evento speciale per la Festa dei Nonni con la presentazione di una fiaba animata.

“Messer Tulipano è una grande occasione di promozione del territorio”, ha sottolineato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, evidenziando il valore dell’iniziativa nel coniugare natura, storia e sviluppo locale.

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