Riaperta la sala Carpanini a Palazzo Civico: può accogliere fino a 80 persone

TORINO -È stata inaugurata a Torino la rinnovata sala al piano terreno di Palazzo Civico, dedicata a Domenico Carpanini. Dopo i lavori di restauro e riqualificazione, lo spazio sarà destinato a ospitare conferenze, convegni ed eventi aperti al pubblico.

La sala, situata nel cortile del Burro, è stata resa più accessibile grazie a un ingresso indipendente da via Corte d’Appello 1, pensato per facilitare l’accesso anche alle persone con disabilità. L’intervento ha riguardato sia gli spazi interni sia la facciata, con il recupero della pavimentazione originale in mosaico e il restauro della bussola in legno. All’interno è stata realizzata una pedana centrale modulabile per relatori, affiancata da un sistema multimediale con monitor di grandi dimensioni, mentre la platea può accogliere fino a 80 persone. Completano l’intervento nuovi servizi igienici. L’investimento complessivo è stato di 350mila euro.

Il progetto architettonico è stato curato da Cristiano Picco, mentre gli impianti tecnologici sono stati realizzati da IREN Smart Solutions.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Stefano Lo Russo, la vicesindaca Michela Favaro e la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo.

“Siamo davvero contenti di inaugurare nella sua veste rinnovata questa sala, con l’ambizione che diventi sempre di più un luogo aperto alla città – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo -. Ringrazio i progettisti, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa riqualificazione, restituendoci uno degli spazi aulici di questo palazzo ancora più bello, tecnologico e completamente accessibile. Questa sala è dedicata a un grande torinese, Domenico Carpanini, e oggi, a venticinque anni dalla scomparsa, il suo ricordo di impegno civico e spirito di servizio è ancora qui con noi”.

“Credo che nessun’altra sala di Palazzo Civico avrebbe potuto meglio di questa, che oggi torna a nuova vita, portare il nome e conservare il ricordo di Domenico Carpanini, primo presidente della Sala Rossa” ha commentato Maria Grazia Grippo, aggiungendo: “Fino al 1999, infatti, queste mura avevano ospitato la sala di lettura e studio dell’Archivio Storico della Città di Torino, oggi situato in via Barbaroux. Proprio alla valorizzazione del nostro archivio, Carpanini (da appassionato di storia e avveduto amministratore pubblico) aveva dedicato grande cura e attenzione, comprendendone appieno l’importanza quale scrigno prezioso delle vicende e della memoria collettiva”.

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