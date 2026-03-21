Bimbo morto cadendo dalle scale a Pessione, ora la madre è indagata per omicidio volontario

TORINO – Cambia l’imputazione nel caso del decesso del piccolo Riccardo, il bambino di soli cinque mesi morto in segutio ad una caduta dalle scale nella sua casa di Pessione mentre si trovava solo con la madre. Ora la donna è indagata per omicidio volontario.

Gli inquirenti hanno deciso di cambiare l’imputazione perchè non convinti della ricostruzione fornita dalla donna, che aveva detto di aver avuto un malore mentre scendeva dalle scale interne di casa con il bambino in braccio e di essersi ritrovata a fondo scala con il proprio corpo sopra a quello di Riccardo.

Dal telefono sequestrato alla donna emergerebbero delle chiamate effettuate prima di avvertire i soccorsi, che comprometterebbero la posizione della donna. Intanto l’altro figlio, fratellino di Riccardo, rimane affidato ai nonni.

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