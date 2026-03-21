Morto in uno scontro stradale Davide Martini, cuoco di Giaveno

GIAVENO – Uno scontro stradale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Giaveno, dove un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro un muretto.

Il sinistro è avvenuto in via Coazze, all’altezza del civico 205, poco prima dell’incrocio con Ponte Pietra. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando la centrale operativa del 118 di Azienda Zero ha inviato i soccorsi sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura – una Fiat 500 – sarebbe uscita autonomamente di strada, andando a impattare con violenza contro il muro esterno di un’abitazione. Alla guida si trovava Davide Martini, cuoco originario di Giaveno, che avrebbe compiuto 55 anni il prossimo agosto.

L’impatto si è rivelato fatale: nonostante il rapido intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figura anche quella di un possibile malore improvviso, che potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo. Saranno gli accertamenti a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire quanto accaduto. Presenti anche i mezzi del soccorso stradale, che hanno provveduto alla rimozione del veicolo incidentato.

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