Ruggero dei Timidi, Shyland sul palco di Hiroshima Mon Amour

TORINO – Dai peggiori bar di Caracas, fino ai migliori bar di Caracas ha sempre fatto cantare e limonare il suo pubblico e adesso lo ha fatto ballare.

La notte più timida che ci sia è arrivata a Torino, sul palco di Hiroshima Mon Amour, il tour di Ruggero de I Timidi, il cantante timido più amato d’Italia, che ha portato dal vivo il nuovo spettacolo Shyland. Una serata che come sempre si trasforma in una vera festa, tra parrucche, pensieri, sguaiatezza e tanto divertimento.

Shyland è un universo parallelo dove la timidezza si trasforma in energia: uno spettacolo che mescola musica, comicità e atmosfere elettroniche. Sul palco, con Ruggero, Fabiana Incoronata Bisceglia, per uno show che unisce concerto e spettacolo comico, tra brani cult del repertorio e nuove sorprese.

Shyland diventa così un grande momento di libertà, fuori dall’ordinario, dove ogni spettatore può lasciarsi andare e diventare quello che vuole. Se vi serve una serata di libertà e spensieratezza cercate Ruggero e Incoronata, non ve ne pentirete.

Foto e report Paolo Pavan/QP.

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