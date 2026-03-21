Un bel Toro cade a Milano, 3-2 il finale

MILANO – E’ un’ottima partita quella che il Toro gioca a Milano, ma non basta per portare via un punto da Sansiro.

Si comincia con i granata che premono e creano, ma il gol lo fa il Milan più o meno alla prima occasione. E’ Pavlovic a portare in vantaggio i rossoneri al 37′. Il Toro non molla e trova il pareggio con Simeone allo scadere del tempo.

Nella ripresa il copione è lo stesso, ma al Milan bastano due minuti per affondare il colpo. All’8′ segna Rabiot e all’11’ Fofana fa tris. Siamo 3-1 e il discorso sembra chiuso. Il Toro invece non molla e riprende a spingere.

Al 35′ è il Var ad intervenire per un fallo su Simeone e l’arbitro concede il rigore che Vlasic trasforma regalando un finale di fuoco alla partita. Il risultato però non cambia più e finisce 3-2 per il Milan.

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