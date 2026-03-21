Torino, si apre una voragine nell’asfalto in piazza Sofia, una cisterna resta incastrata

TORINO – Mattinata movimentata quella del 21 marzo nel quartiere Regio Parco di Torino, dove una cisterna è rimasta bloccata in una voragine creatasi nell’asfalto lungo il tratto compreso tra piazza Sofia e corso Taranto. Un episodio improvviso che ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, preoccupati per la stabilità della carreggiata.

L’asfalto ha ceduto sotto il peso del camion mentre questa transitava sulla strada: una ruota è sprofondata in una voragine apertasi all’improvviso, facendo inclinare pericolosamente il veicolo.

Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, giunti sul posto per gestire l’emergenza. Gli operatori hanno rapidamente messo in sicurezza l’area, transennando il tratto interessato e disponendo la chiusura temporanea al traffico per consentire le operazioni di recupero della cisterna e le necessarie verifiche tecniche.

Fortunatamente, non si registrano feriti. L’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte, ma resta alta l’attenzione sulle condizioni del manto stradale.

Ancora da accertare le cause del cedimento: tra le ipotesi al vaglio vi sono possibili criticità strutturali della carreggiata oppure la presenza di una perdita sotterranea che avrebbe compromesso la stabilità dell’asfalto. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori accertamenti per chiarire l’origine dell’accaduto e prevenire nuovi episodi simili.

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