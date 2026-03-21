Bambino di 9 anni disegna il suo Maxibon ideale e lo manda a Ferentino, Froneri lo invita allo stabilimento e glielo fa realizzare

TORINO – C’è chi sogna di fare l’astronauta, chi il calciatore… e poi c’è chi, con straordinaria lucidità, decide che nella vita vuole migliorare il mondo partendo da un gelato. È la storia tenera e sorridente di Gioele Provenzano, 9 anni, torinese, che ha preso carta, colori e fantasia e ha fatto una cosa semplicissima e bellissima: ha disegnato il suo Maxibon ideale.

E fin qui, tutto normale. O quasi.

Perché quel disegno, invece di restare attaccato al frigorifero di casa, è finito dentro una busta affrancata, spedita con cura all’azienda. Un piccolo gesto d’altri tempi, con dentro però un’idea grande: un Maxibon nuovo, studiato nei dettagli, con ingredienti e combinazioni pensate come farebbe un vero creativo del gusto.

Dentro la busta, insieme al disegno, anche una lettera del papà. Parole sincere, delicate, che chiedevano una cosa semplice e potente: non smettere mai di credere nei sogni dei bambini.

E questa volta, il sogno ha risposto.

L’invito a Ferentino

Dalla sede dell’azienda, infatti, non si sono limitati a un “grazie”. Hanno fatto qualcosa di più: hanno invitato Gioele a vivere il suo progetto. Davvero.

Così, qualche giorno fa, il piccolo inventore di gelati è diventato ospite speciale dello stabilimento di Ferentino, dove nascono i Maxibon. Un viaggio dentro la “fabbrica della felicità”, tra camici bianchi, macchinari e profumo di gelato appena fatto. Ma soprattutto, un viaggio dentro la sua stessa immaginazione.

Guidato dai tecnici, tra ingredienti e linee di produzione, Gioele ha potuto fare ciò che ogni bambino (e diciamolo, anche molti adulti) sogna almeno una volta: creare il proprio Maxibon personalizzato. Scegliere, combinare, provare. Toccare con mano quello che prima era solo un disegno colorato.

Il risultato? Molto più di un gelato. Un ricordo destinato a durare.

L’esperienza indimenticabile

“Ci siamo sentiti parte di una grande famiglia”, hanno raccontato i genitori, Davide Provenzano e Marianna Zotta, con una semplicità che dice già tutto. Un’esperienza che non è stata solo divertente, ma anche profondamente emozionante, capace di restituire il valore delle cose fatte con cura, con passione, con affetto.

E in effetti, è proprio questo il punto della storia: non si tratta solo di un marchio o di un prodotto, ma di una relazione. Di quel filo invisibile che lega chi crea e chi sogna, chi produce e chi immagina.

Dall’altra parte, anche l’azienda ha accolto l’iniziativa con entusiasmo autentico. Perché vedere un bambino così giovane investire tempo e fantasia in un’idea è qualcosa che va oltre il marketing: è una piccola lezione di entusiasmo puro.

Si chiude così quella che, con un sorriso, potremmo chiamare una “Maxi-giornata”. Una di quelle che restano appiccicate addosso come il cioccolato sulle dita: dolci, semplici, indimenticabili.

E forse la morale, se proprio vogliamo trovarne una, è tutta qui: a volte basta una busta spedita con un sogno dentro per ricordarci che la realtà, ogni tanto, sa essere all’altezza della fantasia.

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