Torino diventa set notturno per “La vendetta delle formiche” di Hedy Krissane

TORINO – Sono iniziate lo scorso 9 marzo a Torino le riprese de La vendetta delle formiche, il nuovo lungometraggio diretto dall’attore e regista italo-tunisino Hedy Krissane. Il titolo, ancora provvisorio, anticipa un drama dalle tinte noir che racconta storie di famiglia, identità e tensioni sociali.

Il film è prodotto da Clean Film, in collaborazione con La Bottega dell’Immagine e Ciakalabria, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Krissane veste i panni di regista, produttore e attore: interpreta Sharif, protagonista della vicenda, affiancato da Linda Messerklinger e Costantino Comito.

Liberamente ispirato a una storia vera, il film narra di un’aggressione a sfondo razziale che sconvolge la vita di una tranquilla famiglia di immigrati, mettendo in crisi il delicato equilibrio tra la prima generazione, legata alle tradizioni, e la seconda, sospesa tra due mondi. Sharif e sua figlia Aicha dovranno confrontarsi con gli eventi che cambieranno radicalmente la loro esistenza.

Location e troupe

La sceneggiatura è firmata da Hedy Krissane insieme a Gero Giglio ed Enrico Remmert, e le riprese si svolgeranno nell’arco di tre settimane tra Torino e Moncalieri. Il film toccherà alcune delle location più iconiche della città, quasi esclusivamente di notte: da Porta Palazzo ai Murazzi del Po, dai Giardini del Fante fino alle Porte Palatine e alla Torre del Rivore.

Quasi interamente piemontese la troupe tecnica, composta da circa 35 professionisti, molti dei quali selezionati grazie alla sezione Beginners del sito di Film Commission Torino Piemonte, a testimonianza della crescente vitalità del cinema locale e del supporto alle nuove leve.

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