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Torino in piazza contro le mafie, migliaia di persone in strada con Libera
Durante il percorso vengono letti i 1117 nomi delle vittime delle mafie
TORINO – Sono migliaia le persone che sono scese per le strade di Torino accanto a Libera per la Giornata delle Vittime delle Mafie. Il corteo è partito da piazza Solferino, attraverserà il centro ed arriverà in piazza Vittorio Veneto, dove parlerà don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.
Durante il percorso vengono letti i 1117 nomi delle vittime delle mafie. In testa al corteo Libera con Luigi Ciotti e i familiari delle vittime (sono arrivati in 500 a Torino), poco dietro le istituzioni, con la presidente dei Dem Elly Schlein, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.
La giornata assume un valore particolare viste le ultime notizie di cronaca legate al caso Delmastro – Caroccia, che ha prepotentemente risollevato la questione della collusione tra la mafia e la politica e nel quale è coinvolta, oltre al sottosegretario Delmastro, anche la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino.
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