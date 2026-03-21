Seguici su

CittadiniSocietàTorino

Torino in piazza contro le mafie, migliaia di persone in strada con Libera

Durante il percorso vengono letti i 1117 nomi delle vittime delle mafie
Gabriele Farina

Pubblicato

14 minuti fa

il

TORINO – Sono migliaia le persone che sono scese per le strade di Torino accanto a Libera per la Giornata delle Vittime delle Mafie. Il corteo è partito da piazza Solferino, attraverserà il centro ed arriverà in piazza Vittorio Veneto, dove parlerà don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.

Per approfondire:

Durante il percorso vengono letti i 1117 nomi delle vittime delle mafie. In testa al corteo Libera con Luigi Ciotti e i familiari delle vittime (sono arrivati in 500 a Torino), poco dietro le istituzioni, con la presidente dei Dem Elly Schlein, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

La giornata assume un valore particolare viste le ultime notizie di cronaca legate al caso Delmastro – Caroccia, che ha prepotentemente risollevato la questione della collusione tra la mafia e la politica e nel quale è coinvolta, oltre al sottosegretario Delmastro, anche la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *