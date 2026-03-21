Sono fuggiti dalla comunità i due uomini che avevano lanciato un piccone contro la gazzella dei carabinieri che li inseguiva

ASTI – Sono stati trasferiti nel carcere di Asti i due uomini protagonisti della violenta fuga dello scorso dicembre, culminata con il ferimento di due carabinieri. Per loro, dopo una nuova evasione nei giorni scorsi, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La vicenda affonda le radici tra le province di Pavia e Alessandria, dove i due erano stati intercettati da una pattuglia dei Carabinieri di Voghera. Alla vista dei militari, i sospettati hanno improvvisamente accelerato, imboccando la tangenziale e dando il via a un inseguimento ad alta velocità lungo l’autostrada A21 in direzione Torino.

Durante la fuga, i due hanno cercato di seminare la pattuglia lanciando oggetti contro la gazzella. Il momento più drammatico si è verificato all’altezza del casello di Felizzano, quando dall’auto in corsa è stato scagliato un piccone che ha centrato in pieno il parabrezza del veicolo dei carabinieri. L’impatto ha fatto perdere il controllo al conducente, provocando l’uscita di strada e il ribaltamento dell’auto. I due militari a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Alessandria.

L’operazione congiunta delle compagnie di Alessandria e Voghera ha permesso di rintracciare rapidamente i responsabili, bloccati poco distante dopo aver abbandonato il mezzo e tentato un’ultima fuga a piedi. Arrestati e condotti in carcere, nei giorni successivi avevano però ottenuto un provvedimento di scarcerazione con affidamento a una comunità piemontese.

Una misura rivelatasi inefficace: i due sono infatti evasi nei giorni scorsi, venendo però rintracciati quasi immediatamente. A quel punto la Procura di Pavia ha deciso per l’aggravamento della misura cautelare. I carabinieri di Voghera hanno quindi disposto il trasferimento definitivo nel carcere di Asti, dove i due resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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