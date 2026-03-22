Incendio in un negozio a San Salvario a Torino, sei persone intossicate

TORINO – Questa mattina, nel quartiere di San Salvario, a Torino, un incendio è divampato poco prima delle 11 in un locale commerciale al civico 14 di via Saluzzo. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno generato una densa colonna di fumo che ha invaso i piani superiori dello stabile, coinvolgendo diversi residenti.

I soccorsi e il bilancio

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, coordinati da Azienda Zero, che hanno prestato assistenza a sei persone rimaste lievemente intossicate dalle esalazioni.

Il bilancio, fortunatamente, non è grave:

quattro persone sono state trasportate in ospedale in codice verde;

due persone sono state curate sul posto e hanno rifiutato il trasferimento al pronto soccorso.

I quattro pazienti trasferiti sono stati distribuiti tra le strutture cittadine: tre all’Ospedale Molinette e uno all’Ospedale Mauriziano, dove sono stati sottoposti ad accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intero edificio. L’operazione si è concentrata non solo sullo spegnimento del rogo, ma anche sulla verifica delle condizioni strutturali dello stabile e sulla prevenzione di ulteriori rischi per gli abitanti.

Le cause dell’incendio restano al momento in fase di accertamento. Gli inquirenti dovranno stabilire l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.

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