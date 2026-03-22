Il nuovo progetto di Piano Regolatore della città di Torino pubblicato sull’albo pretorio, ma poi la pubblicazione viene annullata

TORINO – E’ stato pubblicato poco dopo la mezzanotte di sabato 21 marzo nell’albo Pretorio del Comune di Torino il nuovo progetto di Piano Regolatore della città di Torino. Il progetto di Piano Regolatore è un documento corposo con 282 allegati e si tratta di uno dei documenti piú importanti per lo sviluppo urbanistico della Città di Torino.

La pubblicazione del documento è stata però annullata come descritto sul sito “Motivo annullamento Richiesta telefonica di Maria Sina (funzionaria del comune di Torino ndr) di annullamento pubblicazione in data 21/03 ore 18.00”. Il motivo dell’annullamento però non è noto ed è curiosa la notazione relativa alla procedura di richiesta di sospensione che compare sull’albo pretorio.

La legge regionale prevede che il progetto preliminare venga pubblicato per 30 giorni sull’albo pretorio, dopodiché ci sono altri 30 giorni per iniziare a presentare alle osservazioni. Non c’è obbligo di dare avviso dell’avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio attraverso comunicazioni formali, ma ad oggi non è nota la procedura del Comune di Torino per presentare le osservazioni e i relativi termini di scadenza della finestra per le osservazioni.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto preliminare del nuovo piano regolatore avvenuta lunedì 16 marzo, è stata organizzata una assemblea online da APTO un Altro Piano per Torinoper organizzare l’opposizione al progetto e la presentazione delle osservazioni di legge entro i 60 giorni previsti dall’approvazione. APTO un Altro Piano per Torino è un comitato che sta lavorando per un piano regolatore dal basso per una città pubblica a Torino.

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