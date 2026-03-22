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Le splendide immagini della nuova nevicata sul Piemonte, il Santuario di Oropa è una cartolina

Le immagini delle montagne piemontesi innevate
Gabriele Farina

Pubblicato

5 secondi fa

il

Carlo Alberto per Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte

TORINO – La nevicata notturna sul Piemonte, che ha interessato soprattutto le Alpi biellesi, è continuata per buona parte della mattinata, in alcune zone trasformandosi in pioggia.

Per approfondire:

La neve ha ancora una volta creato dei paesaggi da fiaba. In particolare sembra una cartolina il Santuario di Oropa ancora una volta coperto da una coltre di neve bianca. Ma paesaggi imbiancati si vedono in gran parte delle montagne piemontesi.

La neve a Colle del Cro

La neve a Cantoira

La neve al Colle della Maddalena a Torino

La neve al Col del Lys

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