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Le splendide immagini della nuova nevicata sul Piemonte, il Santuario di Oropa è una cartolina
Le immagini delle montagne piemontesi innevate
TORINO – La nevicata notturna sul Piemonte, che ha interessato soprattutto le Alpi biellesi, è continuata per buona parte della mattinata, in alcune zone trasformandosi in pioggia.
La neve ha ancora una volta creato dei paesaggi da fiaba. In particolare sembra una cartolina il Santuario di Oropa ancora una volta coperto da una coltre di neve bianca. Ma paesaggi imbiancati si vedono in gran parte delle montagne piemontesi.
La neve a Colle del Cro
La neve a Cantoira
La neve al Colle della Maddalena a Torino
La neve al Col del Lys
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