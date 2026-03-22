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La neve è tornata sul Piemonte, le immagini delle nevicate sulle Alpi

La neve sta imbiancando le Alpi piemontesi
Gabriele Farina

Pubblicato

5 secondi fa

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TORINO – L’inverno innevato 2025-2026 sembra non finire mai, o quanto meno ha concesso la coda primaverile annunciata. Nella notte e ancora questa mattina abbondanti nevicate stanno cadendo su tutta la fascia alpina.

Per approfondire:

La neve si sta posando in maniera anche abbondante fino ad altitudini di 500 metri circa. Ancora una volta le immagini che ci propone questo inverno sono spettacolari. Gli accumuli maggiori sono nel cuneese e nel verbano, ma la neve si sta fermando abbondante anche sulle montagne del torinese.

La neve nelle valli di Lanzo

La neve al Rifugio Remondino (Cuneo)

La neve a Macugnaga

La neve a Valprato Soana

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