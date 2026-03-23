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Achille Lauro in concerto all’Inalpi Arena di Torino, intensificato il trasporto pubblico
Domani il concerto di Achille Lauro all’Inalpi Arena
TORINO – In attesa di vederlo al suo primo concerto all’Allianz Stadium di Torino, il 22 giugno 2026, Achille Lauro si esibirà domani all’Inalpi Arena.
Per garantire il rientro degli spettatori al termine del concerto, GTT intensifica il servizio delle linee 4 e 10 con più tram e bus autosnodati ad alta capienza. Potenziata anche la linea 17/ a copertura degli orari di uscita dallo stadio.
Si ricorda a chi arriva da fuori città che l’Inalpi Arena è raggiungibile dalla stazione ferroviaria Porta Susa con la linea 10. Dalla stazione ferroviaria Porta Nuova utilizzare invece i tram della linea 4.
L’Inalpi Arena è servita anche dalla linea 17 e, nei giorni feriali, dalla linea 17/.
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