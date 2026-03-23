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Achille Lauro in concerto all’Inalpi Arena di Torino, intensificato il trasporto pubblico

Domani il concerto di Achille Lauro all’Inalpi Arena

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2 secondi fa

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TORINO – In attesa di vederlo al suo primo concerto all’Allianz Stadium di Torino, il 22 giugno 2026, Achille Lauro si esibirà domani all’Inalpi Arena.

Per approfondire:

Per garantire il rientro degli spettatori al termine del concerto, GTT intensifica il servizio delle linee 4 e 10 con più tram e bus autosnodati ad alta capienza. Potenziata anche la linea 17/ a copertura degli orari di uscita dallo stadio.

Si ricorda a chi arriva da fuori città che l’Inalpi Arena è raggiungibile dalla stazione ferroviaria Porta Susa con la linea 10. Dalla stazione ferroviaria Porta Nuova utilizzare invece i tram della linea 4.

L’Inalpi Arena è servita anche dalla linea 17 e, nei giorni feriali, dalla linea 17/.

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