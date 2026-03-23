Vittoria del No al referendum: le reazioni del presidente Cirio e del sindaco di Torino Lo Russo

TORINO – In Piemonte ha vinto il NO al referendum costituzionale sulla Giustizia. La preferenza per il no espressa dai piemontesi è al 53,33% mentre il sì si ferma al 46,67%.

Ondata di no a Torino dove i cittadini hanno espresso con un 64,79% la loro preferenza per non modificare la Costituzione secondo la riforma Nordio. A riguardo si è espresso, con soddisfazione, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo:

Il risultato del referendum sulla giustizia segna una scelta netta, accompagnata da un’alta partecipazione che dimostra quanto questo voto sia stato sentito da cittadine e cittadini.

E a Torino questa scelta è stata chiara: nella nostra città molti hanno scelto di votare NO, esprimendo dubbi su una riforma che non è stata ritenuta convincente e ribadendo l’importanza di mantenere gli equilibri previsti dalla Costituzione.

Ma il dato che più mi rende orgoglioso della nostra comunità è un altro: la grande partecipazione. Tante cittadine e tanti cittadini hanno scelto di recarsi alle urne, di esprimere la propria opinione, di partecipare con consapevolezza a una decisione importante. È il segno di una città attenta e responsabile.

In queste settimane abbiamo spiegato le ragioni del NO: la necessità di una riforma della giustizia che parta dai problemi concreti – tempi dei processi, risorse, organizzazione – senza mettere in discussione l’autonomia della magistratura e gli equilibri tra i poteri dello Stato.

Il voto di torinesi e italiani va esattamente in questa direzione.

È una richiesta forte di serietà, equilibrio e rispetto dello spirito della Costituzione.

Adesso il lavoro continua, perché una giustizia più efficiente e più giusta non è uno slogan, ma un impegno concreto che riguarda tutti noi.