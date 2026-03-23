EconomiaSocietàTorino
Il 100% di Gedi è stato venduto al gruppo greco Antenna, esclusa La Stampa
Venduto il 100% di GEDI Gruppo Editoriale, inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia
TORINO – Paolo Ceretti presidente della società lo ha comunicato con una nota ai dipendenti Gedi:
Oggi è stata perfezionata la cessione del 100% del capitale di Gedi al gruppo greco Antenna.
Il cambio di proprietà, che è già efficace, segue un processo di lunga negoziazione.
Vi ringrazio quindi per l’impegno di questi mesi e il lavoro svolto, in aggiunta alla quotidiana conduzione delle attività.
Riteniamo che il passaggio della società al gruppo Antenna apra nuove prospettive per Gedi e per chi è impegnato nelle sue diverse attività.
Con l’accordo raggiunto da Exor, K Group, proprietaria di Antenna Group, gruppo internazionale attivo nei media, nella produzione dei contenuti e nell’intrattenimento, acquisisce quindi il 100% di GEDI Gruppo Editoriale, inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni.
Tuttavia, questa operazione non include La Stampa, ceduta al Gruppo SAE, gruppo editoriale sardo-abruzzese, che già edita vari giornali tra cui Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e La Provincia Pavese.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese