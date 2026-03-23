Il 100% di Gedi è stato venduto al gruppo greco Antenna, esclusa La Stampa

TORINO – Paolo Ceretti presidente della società lo ha comunicato con una nota ai dipendenti Gedi:

La Stampa ceduta al Gruppo Sae: le parole del presidente Cirio e del sindaco di Torino Lo Russo

Oggi è stata perfezionata la cessione del 100% del capitale di Gedi al gruppo greco Antenna.

Il cambio di proprietà, che è già efficace, segue un processo di lunga negoziazione.

Vi ringrazio quindi per l’impegno di questi mesi e il lavoro svolto, in aggiunta alla quotidiana conduzione delle attività.

Riteniamo che il passaggio della società al gruppo Antenna apra nuove prospettive per Gedi e per chi è impegnato nelle sue diverse attività.