Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati.

Il torinese Cesare Parodi, attuale procuratore della Repubblica di Alessandria si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati.

La decisione del procuratore di Alessandria è arrivata per “motivi strettamente familiari e personali” e non ha a che fare con l’esito del referendum sulla riforma Nordio della Giustizia.

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