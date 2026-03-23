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Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati.

La decisione del procuratore di Alessandria è arrivata per “motivi strettamente familiari e personali”
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

2 minuti fa

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Il torinese Cesare Parodi, attuale procuratore della Repubblica di Alessandria si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati.

La decisione del procuratore di Alessandria è arrivata per “motivi strettamente familiari e personali” e non ha a che fare con l’esito del referendum sulla riforma Nordio della Giustizia.

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