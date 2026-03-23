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Referendum, in Piemonte ha vinto il no con oltre il 53% dei voti. Meloni: Rispettiamo la decisione degli italiani
Ondata di no a Torino dove i cittadini hanno espresso con un 64,79% la loro preferenza per non modificare la costituzione
PIEMONTE – Con 4.501 seggi scrutinati su 4.790 si può ampiamente affermare che ha vinto il no in Piemonte al referendum costituzionale sulla giustizia. La preferenza per il no espressa dai piemontesi è al 53,33% mentre il sì si ferma al 46,67%.
Ondata di no a Torino dove i cittadini hanno espresso con un 64,79% la loro preferenza per non modificare la costituzione secondo la riforma Nordio.
“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia” così fa sapere, tramite X, la presidente del consiglio Giorgia Meloni.
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