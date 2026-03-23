Referendum: una manifestazione in piazza Castello a Torino per festeggiare la vittoria del NO

TORINO – In Piemonte ha vinto il NO al referendum costituzionale sulla Giustizia. La preferenza per il no espressa dai piemontesi è al 53,33% mentre il sì si ferma al 46,67%.

Ondata di no a Torino dove i cittadini hanno espresso con un 64,79% la loro preferenza per non modificare la Costituzione secondo la riforma Nordio,

Per festeggiare la vittoria del no e chiedere le dimissioni del governo Meloni, Potere al Popolo ha annunciato che il Comitato per il NO Sociale ha organizzato un presidio alle 18.30 in piazza Castello, di fronte alla Prefettura.

Dalle urne è arrivato un segnale chiaro: questo paese ha votato No al referendum giustizia, opponendosi al progetto autoritario e liberticida del governo Meloni. Stasera scendiamo in piazza per festeggiare la vittoria del NO e per chiedere le dimissioni del governo Meloni! No alla torsione autoritaria e alla repressione!

No alla guerra interna contro il diritti di lavoratrici e lavoratori!

No al riarmo, alla guerra, alla complicità con Israele e l’imperialismo statunitense!

Scrivono in una nota.

Anche Rifondazione Comunista Torino invita il popolo a scendere in piazza per celebrare il no: anche in questo caso ritrovo dalle 18 in piazza Castello.

Paolo Ferrero, segretario provinciale di rifondazione comunista ha dichiarato: “La vittoria del popolo della Costituzione si delinea schiacciante per numero dei votanti e percentuale dei no.

È la dimostrazione che su una scelta netta di difesa delle garanzie costituzionali la maggioranza del popolo italiano ha le idee chiarissime e le destre sono minoranza nel paese. Bene, si tratta di un grande risultato da festeggiare: come un decennio fa bloccammo Renzi oggi fermiamo la Meloni. Tutti in piazza a festeggiare perché la Costituzione deve essere attuata e non manomessa!”

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