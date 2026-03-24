Anche Daniela Santanché verso le dimissioni: lo ha chiesto Giorgia Meloni

TORINO – Una scia di dimissioni e un terremoto nel governo che ha coinvolto nomi importanti della politica italiana. Nel tardo pomeriggio sono arrivate le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, da giorni era al centro della bufera per la vicenda della società in cui figurava con la figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Stessa sorte per la Capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, al centro di un polverone per aver detto durante un’intervista alla tv siciliana Telecolor: «Se vince il sì ci liberemo dei magistrati. Sono un plotone di esecuzione».

In bilico, ma si suppone ancora per poco, anche la ministra del Turismo Daniela Santanché. A chiedere le sue dimissioni è la premier Giorgia Meloni che:

esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Ora non resta che attendere la decisione della ministra, sotto inchiesta per gli affari e i debiti della sua società Visibilia e per la cassintegrazione chiesta durante il Covid.

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