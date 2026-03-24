Tom Meighan sul palco di Hiroshima Mon Amour

TORINO – Serata brit ieri sera ad Hiroshima Mon Amour, con l’atteso arrivo di Tom Meighan, ex frontman dei Kasabian, con l’acustico “Raw Tour 2026” prodotto da Vivo Concerti.

Prima di lui, sul palco, una mezz’ora buona per I Boschi Bruciano, band cuneese nata dall’impegno dei fratelli Pietro e Vittorio Brero, tutti poco più che ventenni, potente power duo chitarra-batteria dal sound rock grezzo, unito alla vocalità italiana e a sonorità più “moderne” e sperimentali.

Subito dopo, sul palco Tom Meighan, noto per la voce inconfondibile e per aver contribuito al successo della band con oltre quattro milioni di album venduti e cinque dischi per lungo tempo in cima alle classifiche, è stato protagonista di concerti in tutta Europa, da Glastonbury a Reading e Leeds, ha collezionato premi come un Brit Award e riconoscimenti da Nme, Q e Mojo, diventando un’icona del rock britannico.

Sul solco di artisti come Richard Ashcroft e Liam Gallagher per citarne due, Tom, voce iconica dei Kasabian, con cui ha raggiunto il grande successo, ha contribuito a definire il suono di una delle band più influenti della scena indie rock degli anni Duemila, con tour sold out in tutto il mondo.

Dopo la burrascosa separazione dai Kasabian, ha intrapreso un nuovo percorso che lo ha portato a realizzare il suo primo album solista, “The Reckoning” (2023), un lavoro intenso che ha segnato una nuova fase della sua carriera. Noel Gallagher, lo ha voluto come supporto nel suo tour delle arene britanniche e successivamente si è esibito in un tour acustico culminato con l’esibizione al Festival dell’Isola di Wight.

Con i nuovi album, “Roadrunner” e “The Past, The Present, The Raw”, Tom è tornato in tour arrivando anche in città offrendo il meglio dei suoi lavori ed alcuni grandi classici dei Kasabian (L.S.F e Goodbye Kiss). Grinta ed intimità, grande feeling con il pubblico che ha intonato le sue canzoni più volte aizzato da Tom. Un’ora di concerto in puro stile british band, davvero bella e godibile. Sempre varia l’offerta musicale degli spettacoli di HMA, alcune delle prossime date, martedì 24 Marzo ci sarà Nitro, giovedì 26 i Patagarri e il 2 Aprile la talentuosa Marta Del Grandi.

Foto e report Paolo Pavan/QP.

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