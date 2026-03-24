Un bambino di cinque anni è stato investito a Torino mentre attraversava la strada in monopattino

TORINO – Non è, per fortuna, in pericolo di vita il bambino di cinque anni che è stato investito a Torino.

Cosa è successo

È successo tutto nella mattinata di oggi, intorno all’ora di pranzo, tra via Lessona e via Monte Grappa. Qui il piccolo stava attraversando la strada con il monopattino quando è stato investito da una automobile. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato i primi soccorsi al bambino; in seguito è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita in codice giallo per aver riportato alcuni traumi.

Sono in fase di accertamento le cause del sinistro.

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