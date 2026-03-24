Seguici su

CronacaTorino

Un bambino di cinque anni è stato investito a Torino mentre attraversava la strada in monopattino

Il piccolo è stato portato al Regina Margherita di Torino

Pubblicato

5 secondi fa

il

TORINO – Non è, per fortuna, in pericolo di vita il bambino di cinque anni che è stato investito a Torino.

Per approfondire:

Cosa è successo

È successo tutto nella mattinata di oggi, intorno all’ora di pranzo, tra via Lessona e via Monte Grappa. Qui il piccolo stava attraversando la strada con il monopattino quando è stato investito da una automobile. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato i primi soccorsi al bambino; in seguito è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita in codice giallo per aver riportato alcuni traumi.

Sono in fase di accertamento le cause del sinistro.

 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *