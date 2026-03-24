Pressing delle opposizioni in Consiglio regionale, l’informativa sul caso Delmastro-Chiorino sarà discussa nella prossima seduta

TORINO – Non è arrivata questa mattina durante il Consiglio regionale l’informativa tanto attesa dalle opposizioni sui fatti che riguardano Elena Chiorino. La vicepresidente della Regione Piemonte è al centro del caso – affidato alle opportune sedi giudiziarie – della società “Le 5 Forchette”, di cui Chiorino deteneva una quota insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia e alla giovane figlia diciottenne di Mauro Caroccia, poi condannato in via definitiva per intestazione fittizia con aggravante mafiosa. La diretta interessata non era in aula stamane e il presidente Cirio si trovava a Bruxelles alla riunione della Commissione cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni del Comitato europeo delle regioni.

Non essendo arrivati i chiarimenti richiesti («già da una settimana» ha precisato la capogruppo del Pd Pentenero in un suo intervento in aula), come annunciato le opposizioni hanno presentato una mozione per impegnare il presidente Alberto Cirio a revocare le deleghe assegnate e la carica di vicepresidente a Elena Chiorino. L’assemblea in Consiglio è stata sospesa per consentire la riunione tra i capigruppo, che è però stata disertata dalla minoranza.

Alla ripresa dei lavori, il presidente del Consiglio regionale Nicco ha comunicato che l’informativa in aula voluta dalla minoranza si terrà nella seduta di martedì prossimo, alla presenza di Alberto Cirio ed Elena Chiorino. Nella stessa seduta sarà anche discussa la mozione sul ritiro delle deleghe alla vicepresidente. Le opposizioni non hanno partecipato nemmeno alla commemorazione delle vittime innocenti delle mafie, dopo che il Consiglio non ha accettato di rinviare il cerimoniale a martedì prossimo. Il rinvio era stato chiesto da Pasquale Coluccio (M5s), dopo l’annunciata informativa di Cirio e Chiorino, ed è stato messo ai voti: 28 i contrari e 20 i favorevoli alla proposta di sospensiva, che è stata dunque confermata in data odierna e si è tenuta in tarda mattinata.

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