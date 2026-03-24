SaluteTorino
Ha un infarto causato da una rara patologia: salvata una donna grazie a ricovero in cardiologia a Rivoli
Dopo una dissezione coronarica spontanea, la collaborazione tra i reparti di cardiologia degli ospedali di Pinerolo e Rivoli ha permesso di salvarle la vita
RIVOLI – Dopo aver patito un infarto causato da una patologia rara, una donna è stata salvata grazie all’intervento congiunto delle cardiologie degli ospedali di Pinerolo e Rivoli di AslTo3, nel Torinese. Dopo aver avvertito un intenso dolore al petto, sintomo tipico dell’infarto, una cinquantenne residente nel Pinerolese è stata portata d’urgenza all’ospedale di Pinerolo. Gli esami hanno evidenziato un quadro compatibile con infarto miocardico acuto anteriore.
Vista la gravità della situazione, la paziente è stata trasferita immediatamente nella notte in cardiologia a Rivoli, dove è stata sottoposta a una coronarografia urgente. L’esame ha permesso di individuare una causa non comune dell’infarto: la dissezione coronarica spontanea, una patologia rara che provoca la separazione degli strati della parete dell’arteria coronaria e può interrompere il flusso di sangue al cuore.
La procedura di angioplastica è stata eseguita con successo dall’équipe interaziendale di emodinamica degli ospedali San Luigi e Rivoli dell’AslTo3. L’intervento urgente è stato effettuato da Enrico Cerrato, emodinamista dell’équipe coordinata da Francesco Tomassini. La paziente non ha avuto complicazioni ed è stata dimessa con un protocollo di follow-up specifico per questa patologia.
Negli ultimi dieci anni il gruppo di emodinamica dell’AslTo3 e dell’Aou San Luigi si è distinto a livello scientifico proprio nello studio della dissezione coronarica spontanea, con numerose pubblicazioni internazionali.
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