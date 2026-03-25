Action apre un nuovo negozio, il trentesimo, in Piemonte: dove e quando

CASALE MONFERRATO – La catena di discount non-food Action continua la sua espansione in Italia e in Piemonte.

L’azienda, infatti, sabato 28 marzo aprirà un nuovo store nella città di Casale Monferrato, in via Madre Teresa di Calcutta; il quinto nella provincia di Alessandria e il trentesimo in Piemonte, portando il numero totale di negozi Action in Italia a 216.

Il nuovo negozio

Spazioso e facilmente accessibile, il nuovo negozio misura più di 768 metri quadrati. Action ha assunto un team di 18 colleghi per gestire il negozio. Lo store è aperto da sabato, 28 marzo 2026, dalle 8:45 alle 20:30 dal lunedì al sabato e dalle 09:00 alle 21:00 alla domenica.

I residenti di Casale Monferrato, e dintorni possono godere della Formula Action: una selezione di 6.000 prodotti di buona qualità e sempre più sostenibili di 14 diverse categorie merceologiche (dai giocattoli, all’artigianato, dai prodotti per la casa al giardinaggio, dal bricolage al cibo) al prezzo più basso possibile. Action introduce ogni settimana 150 nuovi prodotti, garantendo un assortimento pertinente che soddisfa diverse esigenze e preferenze. Più di due terzi della totalità dei prodotti costa meno di 2 euro.

Un occhio all’ambiente

Action investe costantemente nella qualità dei prodotti e nella sostenibilità, riducendo attivamente le emissioni a effetto serra delle proprie attività. Tra le iniziative adottate, rientrano l’eliminazione degli allacciamenti del gas nei propri store entro la fine del 2024 e l’uso di illuminazione a LED in tutti i negozi.

Inoltre, vengono adottati standard chiari per la fornitura e l’approvvigionamento.

I prodotti vengono ottimizzati riducendone l’impronta di carbonio e migliorandone la circolarità. Esempi includono tutti i prodotti in cotone a marchio Action e a marchio generico, provenienti da fonti sostenibili: il 99% nell’ambito del programma Better Cotton e il restante 1% come cotone biologico. Il 100% del legno utilizzato nei nostri prodotti proviene da foreste gestite in modo sostenibile, certificate FSC® o PEFC. Tutto il cacao utilizzato nei prodotti a marchio Action è certificato Fairtrade dal 2022.

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