Notte gelida sul Piemonte, -29 a Capanna Margherita, -19 sul Monviso, sottozero anche in pianura

ASTI – Quella appena passata è stata una notte di temperature decisamente rigide sul Piemonte, in particolare su astigiano e cuneese. Il termometro è sceso abbondantemente sotto lo zero a causa della discesa dell’aria fredda di estrazione artica dal Nord Europa verso il Mediterraneo.

In quota il freddo si fa sentire con temperature decisamente sotto le medie del periodo. Notevoli i -29.7°C della Capanna Regina Margherita, i -19.7°C del Monviso, -17.2°C al Sommeiller, -15.1°C al Monte Fraiteve e al Rifugio Vaccarone, -15.0°C al Passo del Moro, -14.7°C al Colle dell’Agnello, -13.0°C a Sestriere Banchetta.

Ma le temperature sono andate sotto zero anche in pianura. Il record lo ha registrato Capriglio, nell’astigiano, con -7 gradi. Notevoli anche i -5.2 di Calliano Monferrato e i -5.1 di Settime. Perfino Asti, in località Valmanera, ha raggiunto i 5 gradi sotto zero.

Temperature gelide anche a Villafranca, Baldissero, Carrù e San Damiano d’Asti, tutti con più di 4 gradi sotto zero registrati.

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