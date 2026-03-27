CronacaTorino
Giallo a Bosconero, Sally scomparsa da settimane con il cane Opi
Di lei non si hanno notizie da quasi un mese, la madre lancia l’appello in televisione
BOSCONERO – Cresce l’angoscia per la sorte di Sally, 25 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 2 marzo 2026. La giovane è scomparsa insieme al suo cane Opi, dopo essere salita su un treno diretto a Torino in compagnia del fidanzato, un uomo di circa vent’anni più grande di lei.
Il caso è approdato mercoledì 25 marzo alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, dove la madre Sandra e il marito Vito hanno lanciato un accorato appello.
La descrizione e i segni particolari
Sally ha una corporatura molto esile (pesa circa 40 kg per 1,60 m di altezza), occhi verdi e capelli biondi. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero con cappuccio, delle scarpe da ginnastica bianche marca Armani e un tatuaggio ben visibile sul lato destro del collo con la lettera “S”.
Chiunque abbia intravisto la ragazza o sia in possesso di informazioni, può contattarci o fare una segnalazione alle autorità competenti. Ogni segnalazione, anche quella che può sembrare poco rilevante, potrebbe essere fondamentale.
Il giallo del fidanzato e l’ombra di Parco Sempione
Il fidanzato, inizialmente in contatto con la famiglia, ha comunicato il 18 marzo che Sally lo avrebbe lasciato e che si sarebbe allontanata nella zona di Parco Sempione a Torino.
La trasmissione ha inoltre ipotizzato un possibile legame con un altro caso analogo, quello di Katia Zei, scomparsa da Cuorgnè: entrambe le ragazze frequenterebbero le stesse cerchie nell’area del parco torinese, nota per situazioni di marginalità.
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