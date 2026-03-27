Furti d’auto nel torinese: è escalation, ruote e auto sparite e raid nei capannoni

MONCALIERI – Incessanti i furti sulle auto nella cinta torinese. Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno raccolto ulteriori segnalazioni da parte di cittadini e imprenditori di Moncalieri, vittime di furti d’auto o di pesanti atti vandalici sui propri veicoli.

Dal furto sotto casa ai raid in corso Savona

C’è chi, dopo aver fatto visita a un parente in una casa di riposo, all’uscita non ha più ritrovato la propria vettura; chi, invece, ha avuto la brutta sorpresa di ritrovare l’auto parcheggiata completamente priva delle ruote, lasciata sui mattoni in pieno centro abitato.

Non sono stati risparmiati nemmeno i mezzi da lavoro. In corso Savona, a Moncalieri, è stato segnalato il furto di un veicolo aziendale prelevato direttamente dall’interno di un capannone, segno di una spregiudicatezza crescente da parte dei malviventi.

Molti cittadini chiedono a gran voce un potenziamento della videosorveglianza comunale e un incremento delle pattuglie dei Carabinieri, specialmente nelle ore notturne. Le telecamere sono viste come l’unica reale forma di deterrenza contro una banda che sembra muoversi con estrema rapidità tra Moncalieri e i comuni limitrofi.

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