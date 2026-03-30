A San Benigno è stato trovato il cadavere di una donna in una automobile incendiata

CUNEO – Macabro ritrovamento nella mattinata di oggi in località San Benigno, in provincia di Cuneo. Qui il cadavere di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco all’interno di una automobile andata a fuoco nella notte nelle campagne in via Torre Bianca, a circa mezzo chilometro dal cimitero frazionale.

Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso.

Secondo quanto si apprende, la vittima è stata identificata, ma le generalità non sono ancora state rese note. L’auto si trovava ai margini di un frutteto e una residente della zona avrebbe sentito uno scoppio nella notte. Non si esclude nessuna ipotesi, se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio.

Notizia in aggiornamento

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